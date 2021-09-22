Группа компаний (ГК) КОРТРОС существенно увеличила объем продаж в 2020 году.

Группа компаний (ГК) "КОРТРОС" существенно увеличила объем продаж в 2020 году.Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг RSG INTERNATIONAL LTD (ГК "КОРТРОС") до BBB, а также изменило прогноз на "стабильный". Таким образом был отмечен существенный рост объема и рентабельности продаж компании, снижение долговой нагрузки, улучшение показателей обслуживания долга и сильная ликвидность.В прошлом году ГК "КОРТРОС" значительно увеличила объемы продаж, выручка выросла на 28%. Сейчас компания занимается реализацией нескольких крупных проектов. В Москве строятся жилые комплексы Headliner, Bauman House и iLove, в Московской области – ЖК "Равновесие", в Перми – iLove. Компания также возводит недвижимость в Академическом районе Екатеринбурга, который был образован в 2020-м.Финансовый директор ГК "КОРТРОС" Вадим Павлусь отметил, что ключевыми факторами, которые определяют кредитный рейтинг компании, являются исполнение запланированных сроков строительства и продаж, а также стабильные финансовые показатели."Повышение подтверждает высокую финансовую устойчивость и благонадежность Группы компаний", – подчеркнул Павлусь.ГК "КОРТРОС" занимается строительством недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды. Компания реализует проекты в разных районах России. Проектные офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.Группа компаний – первопроходец в сфере внедрения "умных технологий" в строительстве. ГК "КОРТРОС" вместе с Минстроем РФ и центром компетенций "Умный город" заключила соглашение об использовании разработок компании в реализации национального проекта "Умный город".В прошлом году ГК "КОРТРОС" вошла десятку крупнейших застройщиков жилья в России. Рейтинг был составлен агентством RAEX-600.