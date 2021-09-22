Лукашенко лично примет участие в заседании конституционной комиссии.

Лукашенко лично примет участие в заседании конституционной комиссии.После скандальных президентских выборов, прошедших в Белоруссии летом 2020 года и приведших к массовым акциям протестов, президент Александр Лукашенко обещал гражданам изменить конституцию РБ. Долгое время никаких конкретных шагов для этого не предпринималось – глава государства ограничивался лишь расплывчатыми заявлениями.Меж тем, 21 сентября стало известно, что Лукашенко готов обсуждать новую конституцию. Пресс-служба главы государства опубликовала в запись выступления главы государства. Лукашенко рассказал, когда начнется обсуждение проекта основного закона страны.Кроме того, белорусский лидер заявил о личном участии в работе конституционной комиссии. По его словам, она может начать обсуждение нового проекта основного закона уже через неделю, 28 сентября. Лукашенко подчеркнул, что приступит к обсуждению конституции сразу после выступления членов комиссии.Отметим, что после окончательного одобрения проекта документа в Белоруссии должен пройти всенародный референдум о принятии конституции. Некоторые эксперты уверены, что Лукашенко хочет изменить систему власти и уйти с поста президента РБ. Существует мнение, что на этом настаивает Москва.Так или иначе, активные шаги в этом вопросе предпринимают противники действующего режима. Оппоненты Лукашенко пишут для Белоруссии альтернативную конституцию, которую тоже хотят вынести на референдум.