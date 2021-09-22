Мэрия Владимира сдаст компании «ОКТО» в аренду бывшее троллейбусное депо №2 на Гастелло. Перевозчик выиграл аукцион. До конца недели завершатся торги ещё по двум объектам на территории, где ..

Мэрия Владимира сдаст компании «ОКТО» в аренду бывшее троллейбусное депо №2 на Гастелло. Перевозчик выиграл аукцион. До конца недели завершатся торги ещё по двум объектам на территории, где некогдаНа право использования муниципального имущества заявилась лишь «ОКТО». Сейчас процесс находится на стадии заключения контракта. Офис размером 196 «квадратов» сдадут за 929 тысяч, а проходную за 132 тысячи рублей в год. Сейчас организация обслуживает во Владимире автобусных маршрутов №№: 7С, 11С, 25, 26С, 28 и 56.Ещё два транспортных цеха площадью 522 и 780 квадратных метра «разыграют» 24 сентября. Общая стоимость их аренды составит 2,6 млн рублей.Напомним, что горадминистрация требует с «АДМ» 17,5 млн рублей за депо на улице Гастелло. Транспортная компания занимала боксы с 2015 года. В её распоряжении находились гаражи, ангары и ремонтные цеха.В апреле текущего года стало известно о за аренду муниципального имущества. У перевозчика действовали 19 договоров, оплата которых затягивалась.По информации на 16 июля с ОООшки было взыскано 1,5 млн из почти 17,5.