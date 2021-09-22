Министерство здравоохранения России опубликовало двенадцатую версию рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19. Ведомство обновило разделы о лабораторной диагностики инфекционного заболевания, лучевой диагностике, тактике лечения, а также ведения беременных.

Министерство здравоохранения России двенадцатую версию рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19. Ведомство обновило разделы о лабораторной диагностики инфекционного заболевания, лучевой диагностике, тактике лечения, а также ведения беременных.В обновленных рекомендациях Минздрава "Умифеновир" международное непатентованное наименование "Арбидол") входит в перечень препаратов, которые применяются при лечении новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях и для профилактики как здоровыми людьми, так и лицами из групп риска.Кроме того, министерство одобрило использование препарата при постконтактной профилактике COVID-19. Рекомендация касается и медицинских работников.Также Минздрав детализировал критерии госпитализации пациентов, которые переносят COVID-19 в легкой форме. Схема лечения в связи с этим претерпела изменения.Ведомство исключило "Умифеновир" из схемы лечения пациентов старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и имеющих другие признаки группы риска, а также с легким течением COVID-19 в условиях стационара. Помимо этого, Минздрав рекомендовал госпитализировать всех пациентов из групп риска вне зависимости от тяжести заболевания."Принимая во внимание сходство клинической картины легких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до подтверждения этиологического диагноза в схемы терапии следует включать препараты, рекомендуемые для лечения сезонных ОРВИ, такие как интраназальные формы ИФН-α, препараты индукторов ИФН, а также противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как умифеновир", – говорится в обновленном документе.Действующим средством "Арбидола" является "Умифеновир". Препарат относится к противовирусным средствам прямого действия. Принцип действия заключается в угнетении слияния липидной оболочки вируса и мембраны клетки человеческого организма.Минздрав впервые включил "Арбидол"в рекомендации по лечению COVID-19 весной прошлого года в разгар первой волны пандемии. Также были одобрены изменения в инструкцию препарата относительно его специфической активности против вируса SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция).Эффективность "Арбидола" проверялась в более чем 120 доклинических и клинических исследованиях. Из них около трети проходили за рубежом – в США, Франции, Австралии, Китае и других странах.Ученые описали механизм действия препарата. Кроме описанного влияния умифеновира на взаимодействие S-белка вируса и рецептара клеток человека ACE2, исследователи шанхайского центра молекулярной терапии и разработки лекарств вместе с коллегами из университета Нью-Йорка обнаружили новуюмолекулярную брешь в структуре SARS-CoV-2. В исследовании говорится, что "Арбидол" может использовать ее для подавления вируса. Ученые результаты исследования в журнале Nanoscale, который выпускает британское королевское химическое общество.Белок Mpro является важнейшим элементом жизненного цикла вируса. Он образовывает фермент, который реплицирует новые копии вируса. Если его заблокировать, то размножение SARS-CoV-2 останавливается. По данным китайских и американских исследователей, молекула "Умифеновира" ("Арбидола") связывается с одним из белков Mpro коронавируса и благодаря бензольному кольцу молекулы затормаживает функционирование структуры Mpro.Об эффективности препарата заявили и ученые, которые в 2015-2019 годах провели двойное слепое плацебо-контролируемое исследование АРБИТР. Результаты в журнале "Терапевтический архив" – наиболее авторитетном российском рецензируемом медицинском издании.Кроме того, совсем недавно завершилось проводившееся в течение двух лет масштабное фармако-эпидемиологическое исследование ЭГИДА-2020. В период пандемии ученые занимались ретроспективным анализом течения распространенных респираторных инфекций (гриппа, ОРВИ, COVID-19) у госпитализированных пациентов.Они анализировали более 2,4 тысячи историй болезни пациентов из 19 российских регионов России. Исследователи отметили, что "Арбидол" относительно других противовирусных препаратов продемонстировал преимущества по влиянию на продолжительность заболевания. Ученые намерены опубликовать полные результаты исследования в журнале "Терапевтический архив" в ноябре текущего года."Умифеновир" в двенадцатой версии рекомендаций Минздрава: