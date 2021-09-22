Жительница Мурома накопила 400 тысяч рублей долга за газ, тепло и электроэнергию. И гасить его в добровольном порядке не собиралась. Однако жизнь заставила. Женщина решила продать роскошный

Жительница Мурома накопила 400 тысяч рублей долга за газ, тепло и электроэнергию. И гасить его в добровольном порядке не собиралась. Однако жизнь заставила. Женщина решила продать роскошный внедорожник “РЕНДЖ РОВЕР ВИЛАР”, но не смогла. Приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Из-за угрозы срыва сделки, муромлянка вынуждена была оплатить не только просрочку по