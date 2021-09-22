Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в квартире 16-летнего гражданина, который по предварительным данным нанёс несколько колото-резанных ранений своим родителям...

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан подозреваемый в убийстве родителей.«Установлено, что рано утром 22 сентября 2021 года в дежурную часть отдела МВД России по району Северное Медведково г. Москвы через службу «02» поступило сообщение, что в одной из квартир, расположенной на Полярной улице слышны крики о помощи.Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в квартире 16-летнего гражданина, который по предварительным данным нанёс несколько колото-резаных ранений своим родителям.От полученных травм 48-летний мужчина и 55-летняя женщина скончались.В настоящее время с задержанным проводится ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.Молодой человек состоял на учёте и систематически принимал наркотические средства.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 105 УК РФ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба ГУ МВД России п г. Москве