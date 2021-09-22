Злоумышленник попытался отобрать у женщины сумку, однако она не выпустила ее из рук и упала на асфальт...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали молодого человека, подозреваемого в попытке грабежа в отношении пожилой женщины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник на улице Остоженка напал на 70-летнюю москвичку. Он пытался отобрать сумку, однако женщина не выпустила ее из рук и упала на асфальт. Проходивший неподалеку гражданин бросился на помощь и попытался догнать нападавшего, но тому удалось скрыться. Пенсионерка после случившегося была вынуждена обратиться в медицинское учреждение за помощью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Ясеневой улице задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний приезжий молодой человек, временно зарегистрированный в столице.По данному факту следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60