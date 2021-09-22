На двух пожилых женщин из Юрьев-Польского района завели уголовные дела за незаконную продажу алкоголем. В ходе расследования было установлено, что 86-летняя и 62-летняя местные жительницы

На двух пожилых женщин из Юрьев-Польского района завели уголовные дела за незаконную продажу алкоголем. В ходе расследования было установлено, что 86-летняя и 62-летняя местные жительницы торговали спиртным на дому. За подобное преступление бабушек уже привлекали к ответственности. Им пришлось выплатить штрафы в размере 30 тысяч рублей. Но видимо, бизнес оказался прибыльнее. Пенсионерки продолжили торговать спиртным.