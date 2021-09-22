Темой видеоурока стало мошенничество.

Во Владимирской области члены общественных советов при территориальных органах МВД России в рамках проекта «Уроки безопасности» продолжают рассказывать гражданам о способах профилактики различного вида преступлений и правонарушений.Темой очередного видеоурока стало мошенничество.О популярных методах обмана, которыми пользуются злоумышленники, и способах защиты от них рассказывает член общественного совета при МО МВД России «Гусь-Хрустальный» Александр Корольков.