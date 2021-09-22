В полицию обратилась жительница Владимира. Она рассказала правоохранителям, что захотела приобрести для себя обезьянку. Объявление о продаже животного она нашла в Интернете.

В полицию обратилась жительница Владимира. Она рассказала правоохранителям, что захотела приобрести для себя обезьянку. Объявление о продаже животного она нашла в Интернете. Предполагаемому продавцу в качестве предоплаты женщина перевела 30 тысяч рублей, а потом он перестал выходить на связь. Впоследствии правоохранители выяснили, что псевдопродавец проживает в Республике Дагестан. Совместно с дагестанскими коллегами владимирские оперативники задержали