Евгений Сатановский рассказал, как Россия может ответить Турции после скандального заявления по Крыму.

Евгений Сатановский рассказал, как Россия может ответить Турции после скандального заявления по Крыму.После выборов в Государственную Думу РФ, прошедших во всех российских регионах, турецкое внешнеполитическое ведомство выступило со скандальным заявлением о признании голосования на территории Крыма незаконным. Евгений Сатановский объяснил, как Россия может ответить Турции.Один из ведущих российских ученых, специализирующихся на теме Ближнего Востока, назвал возможные сценарии развития отношений между Россией и Турцией на фоне скандального заявления по Крыму. Политолог напомнил, что вооруженные силы двух стран задействованы в боевых операциях на территории Сирии.Востоковед подчеркнул, что российские дипломаты обещали ответить турецким коллегам, однако ответ может быть какой угодно. Сатановский не исключил, что у турок могут начаться проблемы в сирийском Идлибе, По версии ученого, "патронируемых ими боевиков наконец-то разбомбят до нулевого уровня присутствия".Кроме того, эксперт предположил, что скоро у курдов может появиться новое оружие, с помощью которого те смогут освободить свои земле. По версии ученого, проблемы не исключены и в других зонах "турецкой экспансии".Сатановский обратил внимание, что Эрдоган расценивает некоторые российские территории, в том числе, Крым и Татарстан, как исторические земли Турции. Он не исключил, что в России больше не откроются турецкие школы, которые опекает Эрдоган, и где, вероятно, готовят будущих агентов влияния.