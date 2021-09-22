Кроме длительного срока, он получил штраф - 1,5 миллиона рублей в пользу одного потерпевших и 100 тысяч рублей в пользу другого.

В Меленковском районе мужчина застрелил сожителя бывшей супруги. За убийство он получил 12 лет и два месяца колонии.В мае 2020 года осужденный приехал в дом, где проживает возлюбленная. Женщина не пустила его внутрь, тогда агрессор выбил дверь с ноги и вошёл в квартиру. Кроме дамы сердца, в помещении находился её сожитель. Ревнивец достал оружие и дважды выстрелил в соперника. Пули попали в живот и голову. Жертва скончалась на месте происшествия.«Далее злоумышленник направил «ствол» на бывшую жену и стал ей угрожать убийством. Однако не нажал на курок», - следует из материалов дела, опубликованных на сайте Меленковского районного суда.Фемида отправила обвиняемого в колонию. Кроме длительного срока, он получил штраф - 1,5 миллиона рублей в пользу одного потерпевших и 100 тысяч рублей в пользу другого.Приговор в законную силу пока не вступил.