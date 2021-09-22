Иван Мезюхо прокомментировал нападение на помощника президента Украины Сергея Шефира.

Иван Мезюхо прокомментировал нападение на помощника президента Украины Сергея Шефира.22 сентября утром под Киевом было совершено нападение на помощника президента Украины. Злоумышленники обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Сам политик не пострадал, однако его водитель получил ранения. Комментируя эти события, политолог Иван Мезюхо заявил, что Украина возвращается в "бандитские" 90-е.По мнению эксперта, за покушением на чиновника могли стоять силовики. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский уже давно утратил контроль над "людьми в погонах". Мезюхо уверен, что президент Украины больше не способен обеспечивать на территории страны высокий уровень безопасности, если нападают даже на людей из его окружения.Отметим, что Шефир не просто занимает кресло советника президента Незалежной, он является давним другом и бизнес-партнером Зеленского. Об этом сообщает НСН. Так или иначе, покушение на политика эксперт связывает с возвращением Украины в "бандитские" 90-е.Политолог выразил сомнение, что Зеленскому удалось подчинить себе полицейских даже после отставки главы МВД Украины Арсена Авакова. По его мнению, преступление вообще могут не раскрыть из-за причастности высокопоставленных персон.Также Мезюхо обратил внимание, что президента охраняют лучше, чем его помощников, поэтому главе государства можно не опасаться за свою жизнь. Меж тем, эксперт уверен, что Зеленский уже утратил контроль над системой безопасности Украины.