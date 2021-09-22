В результате проверки выяснилось, что МУП нарушил сразу пять пунктов природоохранного законодательства.

В Гусь-Хрустальном МУП «ЖКХ Тасинский Бор», расположенный в Уршельском, оштрафовали на 470 тысяч рублей. Предприятие нанесло экологический ущерб нацпарку «Мещёра».Как рассказали в Росприроднадзоре, в результате проверки выяснилось, что МУП нарушил сразу пять пунктов природоохранного законодательства.Среди них: самовольное занятие водоёма, использование водного объекта с нарушениями, несоблюдение экологических требований при осуществлении деятельности, сокрытие и искажение данных, нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ, задержка оплаты за негативное воздействие на окружающую среду.Виновные привлечены к административной ответственности. Предприятие получило предписание устранить нарушения.