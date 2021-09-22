Из-за сбоя в работе медицинской службы никто не пострадал.

В Гусь-Хрустальном водитель BMW специально перекрыл выезд «карет» скорой помощи. Автомобилиста не пустили на территорию больницы. Не придумав ничего лучше, автохам поставил иномарку возле шлагбаума и отказался убирать её даже ради выезда машин СМП.Охрана вызвала на место инспекторов ГИБДД. Пока участники истории ждали сотрудников полиции, у ворот скопилось около 10 машин скорой помощи. Госавтоинспекторы оштрафовали нарушителя на две тысячи рублей. После чего он развернулся и уехал восвояси.Отметим, что въезд на парковку медучреждения разрешен только для служебного транспорта или для авто с тяжёлыми больными.Из-за сбоя в работе медицинской службы никто не пострадал.