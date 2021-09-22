Активисты Народного фронта проверили более 20 детских площадок, расположенных во Владимире, Суздальском, Собинском, Гусь-Хрустальном районах.

Активисты Народного фронта проверили более 20 детских площадок, расположенных во Владимире, Суздальском, Собинском, Гусь-Хрустальном районах. Все выявленные недостатки в их содержании направлены в прокуратуру.Выводы мониторинга неутешительны: железные конструкции проржавели, деревянные элементы сломаны, территории - захламлены.«Недавно в Ставрово, на улице Комсомольской, 10, девочка сломала ногу, катаясь на горке, которую нужно было давно демонтировать», - делятся подробностями рейдов во Владимирском отделении ОНФ.На всех объектах отсутствуют информационные щиты. Многие площадки требуют реконструкции. Часто ремонтом занимаются родители.«В Сновицах прорезиненное покрытие повредили при ремонте водопровода, однако, дефекты до сих пор не устранили. Из села Григорьево Гусь-Хрустального района фотографии устрашающей детской площадки прислал местный житель.«Чиновники не реагируют на наши жалобы», - пишут владимирцы общественникам.Результаты проверки активисты направили в местные администрации, запросив у них документы о собственниках объектов и паспорта безопасности.До конца октября эксперты вновь посетят детские площадки, которые органы муниципальной власти и управляющие компании должны были привести в порядок.