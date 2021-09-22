Он превысил скорость и насмерть сбил мужчину.
В Судогде осудили водителя Daewoo Nexia, который насмерть сбил пешехода. Мужчину отправили в колонию на полтора года.
«Виновный превысил скорость и совершил наезд на пешехода», - уточняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
От полученных травм мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.
«Соглашаясь с позицией гособвинителя, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил прав на полтора года», - добавили в ведомстве.
Приговор в законную силу пока не вступил.