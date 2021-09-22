В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что планировал заработать и намеренно разместил ложное объявлении о продаже обезьяны, которой на самом деле у него не было.

В УМВД России по городу Владимиру обратилась местная жительница, которая рассказала, что планировала приобрести обезьяну. Объявление о продаже экзотического животного нашла в сети Интернет. По договоренности с продавцом в качестве предоплаты перевела на указанный им счёт 30 тысяч рублей. Однако в обозначенные сроки животное продавец не доставил и перестал выходить на связь.Уточнив обстоятельства, сотрудники полиции провели большой комплекс оперативно-розыскных мероприятий и в течение нескольких дней установили, что предполагаемый злоумышленник находится за пределами Владимирской области.Оказалось, что псевдопродавец проживает в Республике Дагестан. Выехав в служебную командировку, владимирские оперативники совместно дагестанскими коллегами задержали 18-летнего молодого человека.В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что планировал заработать и намеренно разместил ложное объявлении о продаже обезьяны, которой на самом деле у него не было.В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.