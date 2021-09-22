Власти России направят на поддержку семей с детьми около 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Котяков отметил, что соответствующее ..

Власти России направят на поддержку семей с детьми около 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.Котяков отметил, что соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Глава Минтруда пояснил, что 76,4 миллиарда рублей предназначены на помощь родителям-одиночкам, 21,5 миллиарда рублей будет направлено на пособия беременным женщинам и еще 4,7 миллиарда рублей уйдет на повышение больничных для семе с детьми до восьми лет, сообщает