На время реконструкции тепловой сети на участке от улицы Мира до дома 22 «Б» по проспекту Строителей будет ограничено движение транспорта. Проезд перекроют с 23.00 25 сентября до 06.00 26 сентября. ..

На время реконструкции тепловой сети на участке от улицы Мира до дома 22 «Б» по проспекту Строителей будет ограничено движение транспорта. Проезд перекроют с 23.00 25 сентября до 06.00 26 сентября. Объезд организуют по улицам Белякова, Павлика Морозова, Дружбы, Дачной, Лакина, проспекту Строителей.С 6.00 до 12.00 26 сентября частично ограничат движение по направлению от остановки общественного транспорта «Марьинка» в сторону «Белоконской».Автобусы № 20С, 21С, 23, 24С после 23.00 25 сентября на участке от остановочного пункта «Белоконской» до «Площади Победы» будут ходить через Мира, Октябрьский проспект, Дзержинского, Студеную гору и проспект Ленина.Остальные троллейбусы и автобусы будут работать по обычному графику.