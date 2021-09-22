На время реконструкции тепловой сети на участке от улицы Мира до дома 22 «Б» по проспекту Строителей будет ограничено движение транспорта. Проезд перекроют с 23.00 25 сентября до 06.00 26 сентября. ..
На время реконструкции тепловой сети на участке от улицы Мира до дома 22 «Б» по проспекту Строителей будет ограничено движение транспорта. Проезд перекроют с 23.00 25 сентября до 06.00 26 сентября. Объезд организуют по улицам Белякова, Павлика Морозова, Дружбы, Дачной, Лакина, проспекту Строителей.
С 6.00 до 12.00 26 сентября частично ограничат движение по направлению от остановки общественного транспорта «Марьинка» в сторону «Белоконской».
Автобусы № 20С, 21С, 23, 24С после 23.00 25 сентября на участке от остановочного пункта «Белоконской» до «Площади Победы» будут ходить через Мира, Октябрьский проспект, Дзержинского, Студеную гору и проспект Ленина.
Остальные троллейбусы и автобусы будут работать по обычному графику.