Распоряжение о создании ГБУ подписал Владимир Сипягин.

Во Владимирской области появится «Дом Дружбы народов». Распоряжение о создании ГБУ подписал Владимир Сипягин.«Наш регион одним из первых создаёт «Дом Дружбы народов». Решение назрело давно. Под одной крышей мы собираем сообщества всех этносов, проживающих в регионе. Они лучше узнают друг друга, будут оказывать поддержку друг другу. Дружба и добрососедство - основа межнационального единства», - уверен губернатор.Главная цель учреждения – создание условий для реализации национально-культурных прав жителей, относящихся к определённым этническим группам, сохранение этнокультурного и языкового многообразия, традиционных духовно-нравственных ценностей.Дом будет располагаться в историческом центре Владимира на Гагарина-31.