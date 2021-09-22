Эпичное ДТП во Владимире устроил уличный гонщик. Таких ещё называют стритрейсерами. 21 сентября возле Тандема 21-летний водитель “вазовской шестерки” решил продемонстрировать другим
<a href="https://33live.ru/novosti/22-09-2021-vo-vladimire-ulichnyj-gonshhik-ustroil-epichnoe-dtp.html" target="_blank">Во Владимире уличный гонщик устроил эпичное ДТП</a> - Эпичное ДТП во Владимире устроил уличный гонщик. Таких ещё называют стритрейсерами. 21 сентября возле Тандема 21-летний водитель “вазовской шестерки” решил продемонстрировать другим
[url=https://33live.ru/novosti/22-09-2021-vo-vladimire-ulichnyj-gonshhik-ustroil-epichnoe-dtp.html]Во Владимире уличный гонщик устроил эпичное ДТП[/url] - Эпичное ДТП во Владимире устроил уличный гонщик. Таких ещё называют стритрейсерами. 21 сентября возле Тандема 21-летний водитель “вазовской шестерки” решил продемонстрировать другим