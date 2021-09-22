Эпичное ДТП во Владимире устроил уличный гонщик. Таких ещё называют стритрейсерами. 21 сентября возле Тандема 21-летний водитель “вазовской шестерки” решил продемонстрировать другим

Эпичное ДТП во Владимире устроил уличный гонщик. Таких ещё называют стритрейсерами. 21 сентября возле Тандема 21-летний водитель “вазовской шестерки” решил продемонстрировать другим участникам дорожного движения свои уникальные навыки вождения. На скорости лихач начал вилять из стороны в сторону. В итоге он не справился с управлением и снес “буханку” с прицепом. Все чудом остались живы. Валерьян