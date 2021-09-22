25 сентября с 23.00 и до 6 часов утра 26 сентября по проспекту Строителей ограничат движение транспорта. На этом участке будет проводиться замена теплосетей. Проезд закроют от улицы Мира до дома

25 сентября с 23.00 и до 6 часов утра 26 сентября по проспекту Строителей ограничат движение транспорта. На этом участке будет проводиться замена теплосетей. Проезд закроют от улицы Мира до дома №22-Б по проспекту Строителей. Объехать можно будет по улицам Белякова, Павлика Морозова, Дружбы, Дачной, Лакина, проспекту Строителей (дублер). Кроме этого, 26 сентября с 6