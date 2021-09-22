По данным метеорологов, скорость порывов южного ветра будет составлять 4-9 метров в секунду.

Начиная с 23 сентябя в Владимирской области ожидается потепление. В четверг синоптики прогнозируют до +11 градусов Цельсия. В пятницу, 13 сентября, столбик термометра поднимется до отметки в 13 градусов.Ночью температура воздуха будет 7-8 градусов тепла. Местами ожидаются осадки. В целом в регионе будет пасмурная погода, но с проясенниями.По данным метеорологов, скорость порывов южного ветра будет составлять 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет колебаться на уровне 744-746 миллиметров ртутного столба.