В районном этапе конкурса приняли участие 44 участковых уполномоченных полиции.

С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходил первый этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021». В текущем году за звание "Народного участкового" боролись 44 представителя из всех районов Владимирской области. Победителей первого этапа жители региона выбирали посредством онлайн-голосования. Наиболее активно за своих участковых традиционно голосовали жители областного центра, а также Александровского и Камешковского районов. Всего в онлайн-голосовании приняли участие более 13 000 жителей тридцать третьего региона.Наибольшее количество голосов в своих районах набрали следующие участники первого этапа конкурса:УМВД России по городу Владимиру – майор полиции Алеев Ринат Рахимович (3 276 голосов)ОМВД России по Александровскому району – лейтенант полиции Паршин Владислав Владимирович (2 540 голосов)ОМВД России по Вязниковскому району – майор полиции Королев Роман Сергеевич (229 голосов)Отд МВД России по Гороховецкому району – старший лейтенант полиции Смолин Дмитрий Александрович (165 голосов)МО МВД России "Гусь-Хрустальный" – лейтенант полиции Дубкова Анастасия Владимировна (138 голосов)ОМВД России по Камешковскому району – старший лейтенант полиции Иванов Дмитрий Иванович (1 190 голосов)Отд МВД России по Киржачскому району – капитан полиции Курнышов Станислав Николаевич (35 голосов)МО МВД России «Ковровский» – майор полиции Локтева Дарья Дмитриевна (40 голосов)ОМВД России по Кольчугинскому району – старший лейтенант полиции Скоробогатов Денис Дмитриевич (19 голосов)ОМВД России по Меленковскому району – майор полиции Лёзова Елена Юрьевна (31 голос)МО МВД России «Муромский» – старший лейтенант полиции Сумкин Сергей Алексеевич (109 голосов)ОМВД России по Петушинскому району – старший лейтенант полиции Суржик Вячеслав Евгеньевич (423 голоса)Отд МВД России по Селивановскому району – старший лейтенант полиции Забелин Максим Владимирович (116 голосов)ОМВД России по Собинскому району – майор полиции Зайцев Александр Сергеевич (234 голоса)ОМВД России по Судогодскому району – майор полиции Королев Александр Владимирович (33 голоса)ОМВД России по Суздальскому району – капитан полиции Пряхин Иван Александрович (464 голоса)ОМВД России по Юрьев-Польскому району – лейтенант полиции Остапов Егор Александрович (121 голос)Эти участковые уполномоченные полиции становятся участниками второго этапа онлайн-голосования, которое пройдет на сайте УМВД России по Владимирской области в период с 7 по 16 октября.