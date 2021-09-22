На работу пешком или на общественном транспорте. Ежегодно 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. В честь праздника автовладельцам предлагают отказаться от использования

На работу пешком или на общественном транспорте. Ежегодно 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. В честь праздника автовладельцам предлагают отказаться от использования личного автотранспорта, чтобы напомнить о проблеме высокого уровня загрязнения окружающей среды. К международной акции присоединились военнослужащие Владимирского гарнизона. Они не сели сегодня за руль. И даже служебный транспорт использовали по минимуму. Оставили