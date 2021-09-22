22.09.2021

2021-09-22 17:05:04

За сутки от коронавирусной инфекции во Владимирской области скончались 10 человек

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки от коронавируса скончались 10 человек. Всего за время пандемии умерли 1920 жителя региона.



Также за сутки на поправку пошло 96 жителей Владимирской области. Всего в нашем регионе коронавирусом переболели 48 748 человек.



, сегодня стало известно о 158 заболевших.