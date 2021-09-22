Фигурант воспользовался найденной на улице картой для оплаты своих покупок.

В начале сентября в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о пропаже денег с банковской карты, принадлежащей местному жителю. Потерпевший пояснил, что обнаружил пропажу карты, а позже заметил списание денег со счета.Сотрудники уголовного розыска, уточнив обстоятельства пропажи, маршруты передвижения потерпевшего, операции по счету, установили личность, а затем задержали подозреваемого, 53-летнего местного жителя.Установлено, что фигурант нашел карту на улице, где проживает. Мужчина не стал предпринимать мер к поискам владельца или передавать карту в банк, а решил распорядиться ею по своему усмотрению. Фигурант несколько раз оплатил чужой картой покупку продуктов и спиртного, потратив в общей сложности более 4 000 рублей.В настоящее время УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).Сотрудники полиции напоминают, что при находке вещей гражданам необходимо задуматься о правомерности дальнейших действий: факт оставления вещи себе может быть квалифицирован как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имелась возможность найти законного собственника.В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.Несоблюдение лицом, нашедшим вещь и завладевшим ею, обязанностей по обнаружению собственника или иного владельца вещи, а также по возврату вещи таким лицам может свидетельствовать о намерении нашедшего незаконно присвоить вещь.Такого рода деяния могут подпадать под признаки состава преступления, предусмотренного главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против собственности».