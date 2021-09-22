Контейнеры заполнены, вокруг них мусор. Его растаскивают бродячие животные и птицы. Такая неприглядная картинка на улице Пичугина около дома 13 возмутила местных жителей. ЖИВОЙ ЗВУК: мужчина

Контейнеры заполнены, вокруг них мусор. Его растаскивают бродячие животные и птицы. Такая неприглядная картинка на улице Пичугина около дома 13 возмутила местных жителей. ЖИВОЙ ЗВУК: мужчина выбрасывает мусор, женский голос комментирует за кадром Они очень быстро наполняются, смотрите, всего 4 стоит контейнера. Они наполняются моментально. По словам людей, проблемы с вывозом мусора на этой площадке