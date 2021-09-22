Из деревни мужик (телевиденья - нет, радио - нет, газеты - не приходят) приезжает в город. Заходит в автобус. Там негр. Мужик:
- О-о-о-о!!!! Обезьяна!!! Лови ее!!!
Ну, его в милицию ... Мусор ему говорит:
- В чем дело? Это негр, такой же человек, как и ты, только черный...
- Извините меня. Я не знал. Телевизора нет, радио нет, почты нет.
- Я тебя понимаю, но ты хотя бы перед человеком (негром) извинись.
Мужик подходит к негру и говорит:
- Извини меня, я не знал... телевизора - нет, и т.д.
Негр:
- Ладно. Я тебя прощаю...
Мужик:
- А-а!!!! ОНА ЕЩЕ И РАЗГОВАРИВАЕТ!!!!!!!!!
еще анекдот!