22 сентября, в четверг, во Владимирской области, в течение суток ожидается переменная облачность,...

22 сентября, в четверг, во Владимирской области, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь.Температура воздуха ночью днем поднимется до +15..17°.Ветер восточный, умеренный – 4-9 м/с.Фото https://www.pxfuel.com/