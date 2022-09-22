21 сентября истек срок подачи заявок на участие в торгах по приобретению дополнительного транспорта...

21 сентября истек срок подачи заявок на участие в торгах по приобретению дополнительного транспорта для обслуживания общественных маршрутов города Владимира.Напомним, в августе 2022 года на обновление пассажирского транспорта во Владимире было направлено 120 млн рублей. Для города приобрели 5 троллейбусов «Авангард» (ВМЗ-5298.01-50). Низкопольные машины большой вместимости этой марки производятся на Вологодском механическом заводе. По итогам торгов получилось сэкономить, и городские власти решили дополнительно приобрести еще один троллейбус начальной стоимостью 22,077 млн руб. и один автобус среднего класса начальной стоимостью 6,8 млн. руб.Как сообщает пресс-служба мэрии города Владимира, поставить троллейбус заявились два участника конкурса - из Вологды и Уфы, автобус - один потенциальный поставщик из Нижегородской области. В настоящее время конкурсная комиссия проверяет заявки на соответствие предъявленным требованиям, итоги торгов подведут 23 сентября.Фото пресс-службы Администрации города Владимира