В первую очередь повестки придут тем, у кого есть боевой опыт, прошедшим службу в армии и людям с необходимой военно-учётной специальностью.

Губернатор Александр Авдеев отметил, что владимирские власти получают все необходимые инструкции по мобилизации. Они касаются содействия военкоматам в наборе военнослужащих. Об этом рассказали наши коллеги изВ реготделении ОНФ прокомментировали Владимира Путина объявить частичную мобилизацию.«Она усилит вооружённые силы и в целом обороноспособность страны. У россиян не будет сомнений в том, что армия защитит нашу мирную жизнь», - подчеркнул член регионального штаба Сергей Сливин.Напомним, что Минобороны планирует призвать 300 тысяч резервистов. В первую очередь повестки придут тем, у кого есть боевой опыт, прошедшим службу в армии и людям с необходимой военно-учётной специальностью.