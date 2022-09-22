В её состав вошли военком Юрий Гусаров, силовики и чиновники.

Александр Авдеев возглавил Областную призывную комиссию по мобилизации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.В её состав вошли военком Юрий Гусаров, силовики и чиновники. Орган уже провёл первое расширенное заседание по частичной мобилизации с участием муниципалитетов.«Власти помогают военному комиссариату в организации призыва, в том числе обеспечением транспортом для доставки призывников к месту службы и прохождения медосмотра. Владимирцам будут обеспечены все социальные гарантии наравне с военнослужащими. Мы на связи с нашими оборонными предприятиями и готовы оказать им содействие по наращиванию мощностей, увеличению выпуска вооружений и военной техники», - подчеркнул губернатор.Напомним, что Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам объявил в стране частичную мобилизацию. Из запаса планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.