В Александрове вынесли приговор 46-ти летнему мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда...

В Александрове вынесли приговор 46-ти летнему мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.5 декабря 2015 в дачном домике СНТ «Путеец» в городе Александрове между двумя мужчинами в ходе распития спиртного произошла ссора. В результате возникшего конфликта злоумышленник нанес своему знакомому не менее 6 ударов деревянной палкой по голове, после чего скрылся.В результате полученных телесных повреждений потерпевший в последующем скончался на месте преступления.Установить причастность осужденного к преступлению удалось лишь в 2022 году благодаря заключению генетической экспертизы, которая обнаружила следы злоумышленника на месте происшествия.Мужчина вину в инкриминируемом преступлении признал полностью.Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/