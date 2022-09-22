Эксперт по питанию проанализировал фигуру бывшей жены Бориса Грачевского Анны Грачевской.

Эксперт по питанию проанализировал фигуру бывшей жены Бориса Грачевского Анны Грачевской.Бывшая жена авторажурнала "Ералаш" Бориса Грачевского Анна Грачевская гордится своей внешностью ифигурой. В своих социальных сетях 36-летняя ведущая выкладывает фотографии вкупальниках и белье, демонстрируя поклонникам свои формы.Однако, с каждымразом фотографии бывшей жены Бориса Грачевского вызывают больше опасений, чемвосторга. При росте почти 170 сантиметров девушка весит всего 40 кг. Поклонникиуже поставили истощенной бывшей диагноз — это анорексия.обсудил образ жизни и внешность Анны Грачевской с нутрициологом Денисом Чехом. Экспертсчитает, что вес должен соответствовать типу телосложения, иначе не избежатьпроблем со здоровьем."Недостатокмышечных тканей приводит к тому, что у нас замедляется метаболизм, у насвозникают какие-то боли в суставах, наш позвоночник склонен к тому, чтобысмещаться относительно своего естественного здорового состояния", — поясняетнутрициолог.Кроме этого,специалист напоминает, что для женщины особо важно следить за количествомжировой ткани. При ее недостатке организм вырабатывает недостаточно половыхгормонов, что в будущем может привести к дисфункциям половой сферы.