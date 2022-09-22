Эксперт по питанию проанализировал фигуру бывшей жены Бориса Грачевского Анны Грачевской.
Эксперт по питанию проанализировал фигуру бывшей жены Бориса Грачевского Анны Грачевской.
Бывшая жена автора
журнала "Ералаш" Бориса Грачевского Анна Грачевская гордится своей внешностью и
фигурой. В своих социальных сетях 36-летняя ведущая выкладывает фотографии в
купальниках и белье, демонстрируя поклонникам свои формы.
Однако, с каждым
разом фотографии бывшей жены Бориса Грачевского вызывают больше опасений, чем
восторга. При росте почти 170 сантиметров девушка весит всего 40 кг. Поклонники
уже поставили истощенной бывшей диагноз — это анорексия.
обсудил образ жизни и внешность Анны Грачевской с нутрициологом Денисом Чехом. Эксперт
считает, что вес должен соответствовать типу телосложения, иначе не избежать
проблем со здоровьем.
"Недостаток
мышечных тканей приводит к тому, что у нас замедляется метаболизм, у нас
возникают какие-то боли в суставах, наш позвоночник склонен к тому, чтобы
смещаться относительно своего естественного здорового состояния", — поясняет
нутрициолог.
Кроме этого,
специалист напоминает, что для женщины особо важно следить за количеством
жировой ткани. При ее недостатке организм вырабатывает недостаточно половых
гормонов, что в будущем может привести к дисфункциям половой сферы.