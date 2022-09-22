За пять лет предложение выросло на 57%.

За пять лет предложение выросло на 57%.За последние пять лет столичные застройщики значительно нарастили активность на востоке Москвы. Количество новых проектов здесь выросло на 57%.Рост привлекательности ВАО объясняется строительством дорог, открытием новых станций МЦК, благоустройством крупных парковых зон. Кроме того, здесь есть участки под застройку, высвобождаемые в рамках реорганизации промзон.Сейчас на востоке столицы насчитывается 22 жилых комплекса, в которых ведутся продажи 3,1 тыс. лотов (против 1,5 тыс. объектов пять лет назад). В предложении преобладает комфорт-класс, на долю которого приходится почти 70%. Также значительно выросла доля жилья с полной отделкой – на 48 п.п., до 64%.Самым крупным проектом востока столицы является микрорайон "" от группы "ПИК". Здесь в продаже находится почти пять сотен квартир. Средняя цена «квадрата» составляет 275 тыс. рублей.Второе место занимает еще один проект этого застройщика – квартал "". Средняя цена кв. м составляет 293 тыс. рублей. Замыкает тройку ЖК "Сиреневый парк" от застройщика Afi Development. Стоимость кв. м – 342 тыс. рублей.