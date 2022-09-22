Чем полезна квашеная капуста, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Чем полезна квашеная капуста, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.Квашеная капуста – очень популярный продукты среди домашней консервации. Она не только вкусная, но и считается полезной, разумеется, в разумных количествах. Например, квашеная капуста предотвращает сезонные заболевания, защищая иммунную систему. Об этом рассказал Михаил Гинзбург.По его словам, квашеная капуста полезна, потому что в ней содержится витамин С. Для того, чтобы укрепить иммунитет и защитить свой организм от различных инфекционных заболеваний, в том числе ОРВИ, достаточно съедать до 100 граммов в сутки, отметил Гинзбург.Говорят, о пользе квашеной капусты стало известно лишь с годами. Якобы изначально овощ стали окислять для того, чтобы он не испортился после того, как его собрали в огороде. Так продукт действительно хранится дольше. А при добавлении лесных ягод типа клюквы квашеная капуста превращается в настоящее блюдо.Ранее о полезных свойствах квашеной капусты рассказывали специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области. По их словам, продукт очень полезен для страдающих диабетом, поскольку при ее заквашивании сахар преобразуется в молочную кислоту. Подробнее об этом "Дни.ру".