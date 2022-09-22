Стало известно, что сегодня Елена Малик вышла на работу в должности заместителя главы города...

Стало известно, что сегодня Елена Малик вышла на работу в должности заместителя главы города Владимира по социальным вопросам.Ранее она была начальником управления образования администрации Владимира.В свою очередь, главой управления образования областного центра стала Елена Маркова, которая была заместителем Малик на прежнем посту.Напомним, 20 сентября исполняющим обязанности главы Владимира назначили бывшего первого замглавы Александра Максимова.Фото ГТРК "Владимир"