В поселке Красная Горбатка 21 сентября случился пожар, на котором погибла 59-летняя женщина. Предварительная причина пожара – неисправность печного оборудования, сообщили в пресс-службе МЧС.

В поселке Красная Горбатка 21 сентября случился пожар, на котором погибла 59-летняя женщина. Предварительная причина пожара – неисправность печного оборудования, сообщили в пресс-службе МЧС. Огонь вспыхнул около 20:40 в доме №69 по улице Первомайская. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение дома, пламя могло перейти на соседние строения. Пожарные потушили дом, но, к сожалению, обнаружили