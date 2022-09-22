Накануне ушла из жизни Валентина Михайловна Попова - член-корреспондент Академии творческой...

Накануне ушла из жизни Валентина Михайловна Попова - член-корреспондент Академии творческой педагогики, Отличник народного просвещения, работавшая директором средней общеобразовательной школы № 15 города Владимира.Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимира.В.М. Попова родилась 4 августа 1949 года в Костромской области. В 1970 году окончила Владимирский педагогический институт, трудилась во Владимире учителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школах №№ 7, 9 и 25.С 2003 по 2013 годы работала директором общеобразовательной школы № 15.В.М. Попова являлась руководителем высшей квалификационной категории, членом-корреспондентом Академии творческой педагогики. Награждена знаком «Отличник народного просвещения».В 2002 году победила в областном, а в 2003 году - во Всероссийском конкурсе «Женщина - директор года».Плодотворная педагогическая и общественная деятельность Валентины Михайловны Поповой отмечена многими Почетными грамотами и дипломами. Ее уважали и любили коллеги по учительскому сообществу, учащиеся и их родители.Прощание с В.М. Поповой состоится 23 сентября 2022 года в 10.00 в Княгинином монастыре (г. Владимир, улица Княгининская, 37-а).Фото пресс-служба администрации Владимира.