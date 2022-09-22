Для возведения транспортной развязки на М-12 вводится временная схема организации движения на 169...

Для возведения транспортной развязки на М-12 вводится временная схема организации движения на 169 км М-7 "Волга" во Владимирской областиВ связи с проведением строительно-монтажных работ на транспортной развязке на трассе М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань на 169 км М-7 "Волга" (съезд на Южный обход г. Владимира по направлению из г. Москвы на г. Нижний Новгород) выполнено переключение движения с постоянной на временную схему, сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор"."Автодор" просит соблюдать требования временных знаков дорожного движения.Схема: госкомпании "Автодор".