Компания «Энергосбыт Волга» сообщает, что жители домов, оборудованных в установленном порядке...
Компания «Энергосбыт Волга» сообщает, что жители домов, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками, в соответствии с Постановлением Правительства № 614 могут подать документы для рассмотрения вопроса о применении повышенного размера социальной нормы потребления электроэнергии.
Необходимо предоставить следующие документы, подтверждающие способ отопления дома:
- технический паспорт дома, в котором указана установка электрооборудования, либо при его отсутствии - проектная документация, либо акт приемочной комиссии о переоборудовании жилого помещения, выданный в установленном порядке органом местного самоуправления;
- технические документы на силовое оборудование;
-документ, подтверждающий отсутствие централизованного теплоснабжения и/или централизованного горячего водоснабжения: справка от теплоснабжающей организации или справка из органов местного самоуправления.
Подтверждающие документы необходимо направить на электронную почту [email protected]
или предоставить в клиентский офис «Энергосбыт Волга». Контактные данные клиентских офисов указаны на сайте компании: www.esbvolga.ru/about/contacts/
Справки по телефону 8 (4922) 77-30-00.