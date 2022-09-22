Успех владимирской драмы в Белоруссии. Владимирский академический тепло принимают в Витебске. Там...

Успех владимирской драмы в Белоруссии. Владимирский академический тепло принимают в Витебске. Там продолжаются гастроли владимирских артистов.Труппа владимирской драмы выступает на сцене Национального академического драматического театра Беларуси имени Якуба Коласа. Гастроли открылись спектаклем "Доходное место" в постановке Дмитрия Астрахана. А 21 сентября владимирцы представили спектакль "Холстомер" ("История лошади") в постановке Владимира Кузнецова. Зал плакал и долго аплодировал артистам.Гастроли продлятся до конца недели. На днях владимирский театр удостоен еще одной высокой награды. В Новочеркасске на международном фестивале нестоличных театров "Комплимент" спектакль "По ту сторону Дона" (режиссер Владимир Кузнецов) стал обладателем спецприза - "За популяризацию истории донского казачества и ее интеграцию в театральное искусство".