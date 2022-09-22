Кошки в Древнем Египте веками сохраняли высокое положение и считались хранительницами очага. В современном мире эти милые животные по праву становятся членами семьи. Однако порой в доме их становится слишком много.

Кошки в Древнем Египте веками сохраняли высокое положение и считались хранительницами очага. В современном мире эти милые животные по праву становятся членами семьи. Однако порой в доме их становится слишком много.Ученые выяснили, что при ласках с домашними любимцами у людей вырабатывается окситоцин — гормон любви. Одинокие люди, в частности пенсионерки, нередко поселяют в квартирах по две, три, пять кошек и не останавливаются на достигнутом.Зоопсихолог Лидия Лисичкина называет это явление "котозависимостью" и относит попавших под воздействие людей в отдельную категорию. По ее словам, разделяя жилплощадь с четвероногими пушистиками, человек пытается заполнить внутреннюю пустоту.Так что, если ваша квартира превратилась не в семейное гнездышко, а в кошкин дом — стоит задуматься о своем психологическом состоянии. Возможно, вы тот самый кошатник, которому нужна социальная адаптация.Между тем следует уделить внимание здоровью и комфорту четвероногих друзей. Если в квартире скопилось слишком много кошек, можно упустить из виду недомогание одной из них. Как передает , при ожирении животное лучше перевести с корма на натуральную пищу.При большой любви к кошкам и невозможности разделить с ними квартиру можно пожертвовать корм, наполнитель, ветеринарные препараты и деньги в приюты. Возможно, таким образом вы сможете спасти хотя бы одну жизнь. Сейчас подобные благотворительные организации нуждаются в помощи. Например, недавно злоумышленник выкрал деньги у зоозащитницы, которые предназначались на уход и лечение животных. Подробнее об этом сообщил сайт .