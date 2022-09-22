Об этом сообщают в пресс-службе Ковровского городского суда.

Суд отклонил оба иска Навального к ИК-6 в Мелехово. Об этом сообщают в пресс-службе Ковровского городского суда.Рассмотрение дел состоялось одно за другим. В первом случае оппозиционер жаловался на отказ администрации тюрьмы предоставить информацию о заказчике продукции, которую производит заключённый. Однако компания выступила против обнародования данной информации.Во втором он оспаривал законность объявления ему предостережения по вопросу создания профсоюза для осужденных и надзирателей. Представители ФСИН заявили на процессе, что работа в колонии — это не трудовая деятельность, а «исправительные мероприятия».«По обоим искам в удовлетворении отказано», - постановил судья.