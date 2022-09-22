Юлия Михалкова, звезда шоу Уральские пельмени поделилась с поклонниками странной фотографией.

Юлия Михалкова, звезда шоу"Уральские пельмени" поделилась с поклонниками странной фотографией.Юлия Михалкова,актриса юмористического шоу "Уральские пельмени", сейчас вовсю занимаетсясольной карьерой. Красотка играет на сцене театра, участвует в рекламныхсъемках, а в свободное время путешествует. Михалкову часто сравнивают с другойактрисой "Уральских пельменей" — Илоной Юрьевой. Покинув проект, актрисазанялась производством линейки косметики для волос.Моментами личнойжизни Юлия делится с подписчиками в своих социальных сетях. Вот и на днях актрисаподелилась новой фотографией в новом образе. Обычно, Михалкова выкладываеткрасивые фотографии со съемок в ярких нарядах роковой красотки. На последней жепубликации, по мнению поклонников, красотку из "Уральских пельменей"скорчило в страшной позе: она лежит на полу в странной балахонистой одежде. Лицоее закрыто темными очками, за которыми не видно зеленых глаз Юлии.В комментариях,ожидаемо, девушке пишут отнюдь не лестные комментарии. "Показалось сначала,тележка в морге", "Не наряд, а какой-то балахон", — реагируют поклонники звездышоу "Уральские пельмени".Страннуюфотографию звезда "Уральских пельменей" заключила не менее странной подписью: "Пользуясьинформацией, не допускайте, чтобы информация пользовалась вами". Смысл посланияпока остается для поклонников загадкой.