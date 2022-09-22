Юлия Михалкова, звезда шоу
Уральские пельмени поделилась с поклонниками странной фотографией.
Юлия Михалкова, звезда шоу
"Уральские пельмени" поделилась с поклонниками странной фотографией.
Юлия Михалкова,
актриса юмористического шоу "Уральские пельмени", сейчас вовсю занимается
сольной карьерой. Красотка играет на сцене театра, участвует в рекламных
съемках, а в свободное время путешествует. Михалкову часто сравнивают с другой
актрисой "Уральских пельменей" — Илоной Юрьевой. Покинув проект, актриса
занялась производством линейки косметики для волос.
Моментами личной
жизни Юлия делится с подписчиками в своих социальных сетях. Вот и на днях актриса
поделилась новой фотографией в новом образе. Обычно, Михалкова выкладывает
красивые фотографии со съемок в ярких нарядах роковой красотки. На последней же
публикации, по мнению поклонников, красотку из "Уральских пельменей"
скорчило в страшной позе: она лежит на полу в странной балахонистой одежде. Лицо
ее закрыто темными очками, за которыми не видно зеленых глаз Юлии.
В комментариях,
ожидаемо, девушке пишут отнюдь не лестные комментарии. "Показалось сначала,
тележка в морге", "Не наряд, а какой-то балахон", — реагируют поклонники звезды
шоу "Уральские пельмени".
Странную
фотографию звезда "Уральских пельменей" заключила не менее странной подписью: "Пользуясь
информацией, не допускайте, чтобы информация пользовалась вами". Смысл послания
пока остается для поклонников загадкой.