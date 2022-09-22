22 октября в Государственном Кремлевском дворце пройдет второй Кубок Кремля – гордость России! по латиноамериканским и европейским танцам.

22 октября в Государственном Кремлевском дворце пройдет второй "Кубок Кремля – гордость России!" по латиноамериканским и европейским танцам.Эта осень не оставит любителей спортивных бальных танцев без профессиональных выступлений именитых российских и зарубежных спортсменов. Президент Российского Танцевального Союза (РТС), заслуженный деятель искусств России Станислав Попов представит на главном паркете страны "Кубок Кремля – Гордость России!" при поддержке генерального партнера "Газпромбанк" (АО). Соревнование будет проведено во второй раз, а отбор участников более принципиальный по требованиям организатора."Наши Кремлевские турниры уже более 25 лет являются турнирами только по приглашению. Лучшие пары мира были участниками наших Кубков, нам всегда удавалось собрать на одном паркете самых высокорейтинговых спортсменов. И теперь в нынешних условиях, когда иностранные участники и хотят очень выступить у нас, но не могут приехать в нашу страну по разным причинам, мы все равно делаем все возможное, чтобы соревнования оставались международными", – рассказал Станислав Попов.22 октября в Государственном Кремлевском дворце в пяти турнирах по латиноамериканским и европейским танцам выступят 104 профессиональных, любительских и Про-Эм дуэтов, чтобы в пяти номинациях определить чемпионов "Кубка Кремля – Гордость России!". В этот раз на соревнованиях будут представлены пары из стран СНГ: Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Армения. Судейская панель – высокопрофессиональные арбитры из Италии, Индонезии, Казахстана, Латвии, Эстонии и России.В профессиональном турнире по латиноамериканским танцам, а это всего лишь 26 пар, болельщики увидят "сливки" российского спортивного бального танца. Пара номер один – чемпионы России 2022 года Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Они смогли стать победителями первого "Кубка Кремля – Гордость России!" в апреле.В январе на турнире UK они стали финалистами, а позднее в мае заняли на традиционном танцевальном фестивале в Блэкпуле второе место, уступив только победителям. В сентябре они смогли принять участие в Калифорнии в турнире Embassy Ballroom Championships, став вице-чемпионами.Турниры Станислава Попова в Кремле всегда больше, чем состязания. Это масштабный праздник танца, синтез спорта и искусства, соревновательного процесса и светского события. Нынешний "Кубок Кремля – Гордость России!" – это шесть часов нон-стоп хорошо спланированных действий: смены танцевальных программ, показательных выступлений, танцев для зрителей… и только в живом музыкальном сопровождении двух оркестров, с обязательным вечерним дресс-кодом для гостей, в красиво украшенном зале… Сегодня для многих танец – это то, что "держит на плаву", то, что заставляет жить с верой в лучшее!Святослав Герасимов и Анастасия Захарчук, профессиональная российская пара, которая украсила афишу предстоящего турнира. По словам танцоров, для них главное сегодня – искренне и с душой отдаваться профессии и дарить людям радость, несмотря ни на какие внешние факторы.