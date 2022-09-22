Продолжаем рубрику «Интересные люди Владимира: герои среди нас!» 27-летний Алексей Осетров из...

Продолжаем рубрику «Интересные люди Владимира: герои среди нас!»27-летний Алексей Осетров из Суздаля уверен, что традиция изготовления резных икон, пришедшая на Русь вместе с православием, была незаслуженно забыта. В давние времена русские мастера изготавливали именные образа, кресты, складни и нательные образки. Использовали привычные и податливые для резца породы – липу и сосну, иногда березу, ольху или осину. Для особых случаев применяли редкий привозной материал: кипарис, можжевельник, тис, грушу. Рельефные иконы расписывали красками и покрывали золотом — серебром, тонировали природными пигментами.В современное время, когда высокоточная печать изображений «закрыла» собой многие виды искусства, резные 3D-иконы из дерева – это действительно находка.Фото из личного архива Алексея Осетрова, работа мастераПочему данное искусство стало вновь востребовано у жителей нашего региона? И как в современное время мастера создают подобные объёмные изображения, лики святых или просто 3D-картины? Об этом Алексей Осетров порассуждал в своём интервью для ГТРК «Владимир».Об этапах создания объёмных картин из дерева- Алексей, как давно вы занимаетесь резьбой по дереву? И почему решили возродить это забытое искусство?- Резьбой по дереву я занимаюсь около пяти лет. Учился в ВлГУ на технической специальности, связанной с автоматизацией производственных процессов. В университетские года проходил практику и работал на производстве с современным металлообрабатывающим оборудованием. Тогда пришла мысль приобрести свой специальный станок. Интересно было освоить технологию обработки материалов современными средствами и научиться создавать собственные изделия. Начал с освоения небольшого настольного станка с программным управлением, экспериментировал с механической обработкой древесины, металла, пластика. Впоследствии остановился на дереве и стал заниматься именно деревообработкой. Этот материал вызвал у меня наибольший интерес, особенно ценные породы дерева. Считаю, данное направление перспективным и востребованным. Россия богата древесиной. Её необходимо использовать в искусстве.Это интересно!Алексей Осетров создал два любопытных макета из дерева: собор Рождества Богородицы и Успенскую церковь Суздальского кремля. В дальнейшем планирует сделать модели и других храмов Владимирского региона.Фото из личного архива Алексея Осетрова, процесс работыФото из личного архива Алексея Осетрова, г.СуздальФото из личного архива Алексея Осетрова, работа мастера- Расскажите про процесс создания 3D икон и 3D картин, как это происходит?- Признаюсь, процесс технологически сложный. Как и везде, все начинается с идеи, с мысли. Допустим, задача - изготовить резную объемную икону или наличник из определенного материала и конкретного цвета. Это начальный и самый ответственный этап, поскольку от него зависит цепочка всего технологического процесса. Во вторую очередь происходит изготовление векторного эскиза или трехмерной графики того или иного изделия, выполненные в системах компьютерного проектирования. После того как проект (например, 3D-модель иконы) будет полностью готов, начинается воплощение в дереве с помощью высокоточного современного оборудования. Это заключительный третий этап, который включает в себя: подготовку материала (древесину нужных размеров); преобразование 3D-модели в программу для ЧПУ станка, то есть создание инструкций для управляющих станком; подготовка (наладка) оборудования; выполнение операции обработки. В самом конце необходимо доработать картину вручную, провести шлифовку, тонирование, покраску или обработку маслами, полировку, золочение. Стараюсь использовать в своих изделиях только натуральные экологичные материалы, чтобы подчеркнуть красоту самого дерева.Фото из личного архива Алексея Осетрова, работа мастера- Вы говорили, что вам помогает мастер с Украины, верно? Общая культура объединяет даже в такие непростые времена…- Да, действительно, ряд работ, изготовленных мною, выполнены по 3D-моделям Игоря Витальевича (фамилию не будем указывать) – талантливого мастера по трехмерному моделированию различных православных икон и панно. У него обширная библиотека моделей, которые я часто использую. Если мне нужно изготовить икону высокой детализации с глубоким рельефом, соответствующую всем канонам, я обращаюсь к Игорю, его работы - вершина иконографии в объеме среди 3D художников.Фото из личного архива Алексея Осетрова, работа мастераОб искренности в лике святых- Как нам кажется, сложно создать фигуры и лица святых, чтобы человек прочувствовал эмоцию, поверил в изображение. У вас получается, вопрос – как?- Фигуры и лица на иконах создают 3D-модельеры, одним из которых является вышеупомянутый Игорь. Это очень сложный художественный процесс, требующий знания православной иконографии. А сам я моделирую здания, домовую резьбу, киоты и др. С опытом приобретаешь всё больше знаний в этом направлении.- Тут же вопрос про традиции: раньше у всех в избах был угол, где стояли иконы святых. Сегодня подобное встретишь редко. Как считаете, стоит ли возрождать то, что было в советское время утрачено?- Наши предки с особым почитанием относились к «красному углу», как к домашнему иконостасу. И их жизнь без икон была немыслима. Если дом считался символом православного храма, то «красный угол» рассматривался, как аналог алтаря. Поэтому иконы в жилище должны быть. И, кстати, не важно, будут они резными или обычными, на бумаге или написанными на доске. Икона – лучший оберег для дома и семьи. Это та самая нить, связывающая человека и Бога. Стоит ли возрождать забытые традиции? Считаю, что каждый принимает решение сам, так же как - верить ему в Бога или нет. Забыто это не везде и не у всех, я довольно часто встречаю дома и квартиры с «красным углом».Фото из личного архива Алексея Осетрова, работа мастера- Кстати, а как вы выбираете дерево для своих работ? Видели в описании, что используете бук…- Выбор дерева зависит от вида и назначения требуемого изделия. Для домовой резьбы обычно используется елка или сосна, иногда лиственница и береза. Иконы и панно чаще всего изготавливаются из массива бука или дуба. Иногда используются комбинированный вариант пород дерева, например, склейка из бука, дуба и ясеня. На самом деле изделие может быть изготовлено почти из любой ценной породы. Встречались у меня в работе иконы из ореха, мореного дуба и даже розового дерева.Это интересно!Алексей Осетров создаёт не только иконы, картины или модели храмов. Мастер, например, придумал деревянные пасхальные подносы, вдохновившись похожими работами в сети Интернет. Правда, встречались ему только пластиковые или керамические варианты. Алексей создал пасхальный поднос разных диаметров - из бука.Фото из личного архива Алексея Осетрова, работа мастераК сожалению, сегодня немногие знают, что войны и революции начала XX века сделали церковную резьбу по дереву недоступной роскошью. Что уж говорить о последующих десятилетиях правления тех, кто не верил в Бога. Рельефная икона в это непростое время практически исчезла. Однако, несмотря ни на что, данный вид искусства переживает новый расцвет.Алексей Осетров признаётся, его дело - трудоемкое, требующее серьезных знаний в области истории, искусства и религии, художественных навыков. Практически исчезли мастера, способные изготовить качественный инструмент, необходимый резчику, а также передать собственный наработанный опыт.На фото: Алексей Осетров, рабочий процессВ настоящее время немногие знают и о том, что рельефная икона для слабовидящих и слепых верующих – едва ли не единственная возможность узнать о том - что такое православный образ. А еще специалисты отмечают - к объёмным изображениям из природного материала и картинам из дерева особенно восприимчивы дети. Они тянутся к ним, всегда стараются из потрогать. Возможно, люди с ограниченными возможностями и дети инстинктивно острее ощущают традиции и истинное искусство, возрождающееся из того, что было создано давным-давно ещё нашими предками-славянами.Автор текста: Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Алексея Осетрова