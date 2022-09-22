Новое шоу Натальи Подольское не вызвало энтузиазма у коллег по шоубизнесу.
Новое шоу Натальи Подольское не вызвало энтузиазма у коллег по шоубизнесу.
Певица Наталья
Подольская решила попробовать себя в новой роли. Теперь девушка ведет
собственное ютуб-шоу "Ваша Наташа".
взял
интервью у звездного продюсера Сергея Лаврова, чтобы узнать перспективы Подольской
в новой роли. Шоумен рассказал, что посмотрел первый выпуск шоу и оказался
разочарован. Мужчина буквально сравнил Наталью Подольскую с выступающей собакой,
причем, не в пользу артистки.
"Не хватает
заразительности. Мне кажется, собаку выпусти на сцену — на нее все будут
смотреть, кошку или ребенка — притянут все внимание. А эта как-то говорит все…",
— делится впечатлениями Сергей Лавров.
На этом эксперт
не остановился. Он рассказал, что знаком с Натальей еще со времен "Фабрики
звезд". "Она как всегда "мертвая" была, слегка скучненькая.
Кто ей только ни занимался — и Виктор Дробыш, и как-то не получилось", —
рассуждает шоумен. Ему кажется, что Наталье не хватает харизмы и энергетики.
В конце интервью
продюсер решил, что вправе раздавать советы коллегам. Его вердикт Наталье Подольской
таков: девушке стоит рассмотреть другое направление, например, заняться домом и
воспитанием детей. Наталья Подольская пока оставила мнение без комментария.