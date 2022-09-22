Новое шоу Натальи Подольское не вызвало энтузиазма у коллег по шоубизнесу.

Новое шоу Натальи Подольское не вызвало энтузиазма у коллег по шоубизнесу.Певица НатальяПодольская решила попробовать себя в новой роли. Теперь девушка ведетсобственное ютуб-шоу "Ваша Наташа".взялинтервью у звездного продюсера Сергея Лаврова, чтобы узнать перспективы Подольскойв новой роли. Шоумен рассказал, что посмотрел первый выпуск шоу и оказалсяразочарован. Мужчина буквально сравнил Наталью Подольскую с выступающей собакой,причем, не в пользу артистки."Не хватаетзаразительности. Мне кажется, собаку выпусти на сцену — на нее все будутсмотреть, кошку или ребенка — притянут все внимание. А эта как-то говорит все…",— делится впечатлениями Сергей Лавров.На этом экспертне остановился. Он рассказал, что знаком с Натальей еще со времен "Фабрикизвезд". "Она как всегда "мертвая" была, слегка скучненькая.Кто ей только ни занимался — и Виктор Дробыш, и как-то не получилось", —рассуждает шоумен. Ему кажется, что Наталье не хватает харизмы и энергетики.В конце интервьюпродюсер решил, что вправе раздавать советы коллегам. Его вердикт Наталье Подольскойтаков: девушке стоит рассмотреть другое направление, например, заняться домом ивоспитанием детей. Наталья Подольская пока оставила мнение без комментария.