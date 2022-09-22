Павловский мост в Коврове наполовину обновлен. Представители службы технического надзора за...

Павловский мост в Коврове наполовину обновлен. Представители службы технического надзора за производством работ сообщили о полной замене старых аварийных перекрытий на одной из сторон.О завершении работ в технадзоре говорят так: произошло «соединение» всех пролетов новой части путепровода. Смонтировали первую балку на пятом пролете. Над первыми тремя производится бетонирование плиты. Движение по этой части моста откроется после асфальтирования, установки бордюрного камня и ограждения. А затем строители приступят к восстановлению другой половины моста.